Un grave accidente laboral se registró en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, luego de que un pesado ómnibus aplastara la mano de un trabajador dedicado al servicio de llantería mientras realizaba labores de mantenimiento mecánico.

Grave fractura

El hecho ocurrió en la zona de la categoría “C”, manzana 4 lote 5, donde Marcelo Torres Carrión efectuaba trabajos debajo de la unidad vehicular. Según las primeras versiones, la gata hidráulica que sostenía el vehículo habría cedido repentinamente, provocando que gran parte del peso del ómnibus terminara aplastando una de sus manos.

Testigos señalaron que el trabajador comenzó a pedir ayuda desesperadamente debido al intenso dolor que sufría. Vecinos y personas que se encontraban cerca del taller acudieron rápidamente para intentar auxiliarlo, mientras otros trabajadores buscaban herramientas y piezas mecánicas para levantar nuevamente la pesada unidad y liberar el brazo atrapado.

La escena generó momentos de tensión y desesperación entre quienes presenciaron el accidente. Según relataron vecinos de la zona, el llantero incluso llegó a vomitar producto del dolor y la presión ocasionada por la lesión, mientras esperaba ser rescatado.

Tras varios minutos de esfuerzo, los presentes lograron liberar al trabajador. Sin embargo, Marcelo Torres Carrión permanecía tendido y llorando de dolor mientras aguardaba la llegada de la ambulancia de emergencia. Testigos indicaron además que presentaba abundante sangrado debido a la gravedad de la herida.

Posteriormente, el trabajador fue evacuado de emergencia al Hospital María Reiche de Marcona, donde el personal médico diagnosticó fractura en la mano izquierda, quedando bajo observación para continuar con su tratamiento y evaluación especializada.

Familiares, amigos y vecinos expresaron su preocupación por el estado de salud del llantero, conocido en la zona por dedicarse diariamente a trabajos mecánicos y de reparación de neumáticos para sostener a su familia.

Las personas que deseen colaborar con el trabajador pueden realizar su apoyo económico mediante Yape al número 992 455 174, según informaron familiares y allegados del afectado.

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