A solo dos días para las Elecciones Presidenciales 2026, segunda vuelta, ya se cuenta con todo el material electoral desplegado para las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Con relación a los locales de votación, el Ministerio de Educación (MINEDU) emitió el Comunicado N.° 08-2026-MINEDU, detallando que la entrega de los locales de votación, será desde hoy viernes 05 de junio hasta el lunes 08 de junio, esto con el objetivo de facilitar la instalación del personal de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Luego del Oficio Múltiple N° 00025-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Huancayo, emitió el Oficio Múltiple N° 0160-2026-GRJ/DREJ/UGEL-H/DIR informando a los directores de los centros educativos sobre las disposiciones del MINEDU, dejando a consideración de los directores quienes podrán determinar si suspenden las clases o realizan la entrega concluida las clases.

“Se precisa que todas las instituciones públicas o privadas donde participan como local de votación, deberían entregar este viernes y se les retornará el lunes, sabemos que las ODPE en coordinación con los colegios ya están coordinando ello”, manifestó la gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Huancayo de la ONPE, Lucy Galarza.

La funcionaria detalló que a nivel de la región Junín se tiene un total de 3 mil 691 mesas de votación, que serán distribuidas en 469 locales de votación en los 124 distritos y 72 centros poblados de esta jurisdicción. En total para este domingo 07 de junio, fueron identificados un total de 1 millón 062 mil 500 electores que podrán acudir a las urnas.

“Sabemos que la Reniec ha ampliado sus horarios de atención para que todos puedan recoger su DNI (Documento Nacional de Identidad), los que no puedan hacerlo podrán seguir utilizando el vencido”, acotó la funcionaria.

A diferencia de otras regiones, en Junín se continuarán manteniendo los mismos locales de votación, salvo en el distrito de Pilcomayo, en Huancayo, donde se registró un cambio en el local de votación, de la IEP Mundo Feliz de la avenida Tacna, pasarán a la IE N° 30117 Juan Bautista, ubicada avenida Coronel Parra N° 2300.

Capacitaciones

Durante la única capacitación presencial que se realizó el pasado 31 de mayo, Galarza, explicó que se logró la asistencia de más de 35% de miembros de mesa; sin embargo, todavía pueden hacerlo de manera virtual a través del portal web de la ONPE. También se resaltó que los no cumplen con su deber cívico tendrán que pagar una multa de S/275.

Asimismo, en la ODPE Jauja, se logró capacitar a efectivos de las Fuerzas Armadas, destacados en el Cuartel Militar Fuerte Cáceres, sobre su participación de este domingo.