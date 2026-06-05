La empresa que estaba interesada en financiar, elaborar el expediente técnico y ejecutar la construcción del nuevo muelle de Huanchaco desistió y se retiró del proceso de selección, debido a las controversias existentes entre vecinos, colegios profesionales y el Gobierno Regional (GORE) La Libertad por el diseño de dicha infraestructura. Esta obra de envergadura se ejecutará a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) con una inversión de S/ 38 millones.

Fue el gerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero Acosta, el que ayer reveló esta información durante la sesión de Concejo Regional que se convocó para conocer la situación actual de dicho proyecto.

“La empresa que estaba interesada ha enviado su carta de desistimiento y ha dicho: ‘Si hay problemas, no voy a invertir en Huanchaco’. Mañana (hoy) es la presentación de intención de interés y nosotros sabemos que va a quedar desierta. Ahora tengo la tarea de buscar nuevamente financiamiento, es mi función y tengo que hacerlo. Vamos a publicar que vengan a invertir acá en la región La Libertad”, manifestó el funcionario.

OFICIAL

En efecto, mediante una carta enviada el pasado 26 de mayo al Comité Especial de Proceso de Selección N°036-2025-GRLL-CE-EF-OXI, la empresa Ingeniería, Soluciones y Construcciones Metálicas S.A.C. comunicó formalmente el desistimiento de su postulación.

“Esta decisión se fundamenta estrictamente en la actual coyuntura social ampliamente difundida en los medios de comunicación y las discrepancias manifestadas por la población local con respecto al planteamiento técnico realizado y con el cual se declaró viable el proyecto de inversión”, se lee en el documento.

NADA DEFINIDO

Ahora bien, en este punto es importante mencionar que las discrepancias surgieron cuando el GORE La Libertad indicó que hubo dos alternativas para el nuevo diseño del muelle de Huanchaco. La primera, considerada “Alternativa 1”, propone una estructura “futurista” de concreto armado marino con un costo de S/ 38 millones; mientras que la “Alternativa 2”, que prioriza el uso de madera y rescata la identidad cultural de Huanchaco, contempla una inversión de S/ 17 millones.

En esa línea, el GORE La Libertad eligió la “Alternativa 1” y estalló la controversia por el costo, pero sobre todo por el diseño.

No obstante, ayer Julio Chumacero explicó que a la fecha y en esta etapa del proceso aún no se cuenta con un diseño definido, ya que este se determinará cuando se elabore el expediente técnico.

Dijo que la empresa que gane el financiamiento tendrá que poner su equipo consultor a disposición de la Comisión Representativa integrada por asociaciones, sociedad civil y gremios empresariales. “Se recogerán todas las opiniones para elaborar un expediente técnico como la gente de Huanchaco quiera”, aseguró.

El alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno, aceptó la versión del GORE La Libertad de que no existe un diseño definido, ya que no se cuenta con expediente técnico ni mucho menos con empresa financista. “Vamos a estar atentos para que el muelle se haga con un expediente técnico que vaya a la par con nuestra cultura, tradición e historia”, acotó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad