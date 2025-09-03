La Primera Sala de Apelaciones de Lambayeque ratificó la sentencia contra el alcalde provincial de Santiago de Chuco, Víctor Luján Chero, por el delito de contaminación ambiental, y le impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida en su ejecución durante tres años, periodo en el que deberá cumplir estrictas reglas de conducta.

Luján llegó a la Alcaldía de Santiago de Chuco con la camiseta del movimiento regional Trabajo más Trabajo. Sin embargo, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desde el año pasado pertenece a las filas de Podemos Perú.

Con esta sentencia, se debe abrir un proceso de vacancia contra la actual autoridad edil.