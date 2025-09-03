Es posible que autoridad edil deje el cargo este año.
La Primera Sala de Apelaciones de Lambayeque ratificó la sentencia contra el alcalde provincial de Santiago de Chuco, Víctor Luján Chero, por el delito de contaminación ambiental, y le impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida en su ejecución durante tres años, periodo en el que deberá cumplir estrictas reglas de conducta.

Luján llegó a la Alcaldía de Santiago de Chuco con la camiseta del movimiento regional Trabajo más Trabajo. Sin embargo, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desde el año pasado pertenece a las filas de Podemos Perú.

Con esta sentencia, se debe abrir un proceso de vacancia contra la actual autoridad edil.

