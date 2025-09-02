El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, volvió a poner sobre el tapete la posible renuncia de César Acuña Peralta al Gobierno Regional de La Libertad para participar en las elecciones presidenciales del otro año. “Sería la mejor opción que tendría el Perú en las próximas elecciones”, expresó el dirigente apepista en una entrevista con Canal N.

Ayer, fuentes del mismo partido, indicaron a este Diario que el actual presidente regional renunciará “sí o sí” al cargo para intentar llegar a Palacio de Gobierno.

Postura

De acuerdo con Luis Valdez, las bases apepistas ven como candidato natural de ese partido a la presidencia de la República al también exalcalde de Trujillo, por lo que a poco más de un año de las siguientes elecciones, “nosotros, como militantes de APP, tenemos la aspiración de que César Acuña, nuestro presidente del partido, nos represente en las próximas elecciones”.

El dirigente de APP, quien además es el asesor principal que tiene César Acuña en la Región, aseveró que el líder de su partido todavía no les ha expresado “una decisión final” sobre una posible candidatura. “[...] Supongo que estos días, estas semanas son importantes para que pueda definir. Desde aquí hacemos un llamado al presidente de nuestro partido a que tome esta decisión”, agregó

Pese a los graves problemas que vive La Libertad como inseguridad ciudadana —más de 190 homicidios en lo que va del año— y brechas en salud y educación, además de los más de 140 días de vacaciones que suma César Acuña desde que asumió funciones, Valdez defendió al fundador de APP y dijo que este reúne todas las condiciones para ser presidente de la República. “[...] Del presidente Acuña valoro su experiencia, su capacidad de unir, y me parece que sería la mejor opción que tendría el Perú en las próximas elecciones”. sostuvo.

Ley

Tomás Alva Villa, especialista en temas electorales, dijo a este Diario que César Acuña tiene plazo para renunciar al cargo de gobernador regional de La Libertad hasta 180 días antes de las elecciones presidenciales, las mismas que se celebrarán el domingo 12 de abril de 2026.

“Se ha dispuesto que los altos funcionarios que decidan ser candidatos, incluidos quien ostenta la presidencia de la República, ministros, viceministros, entre otros señalados en el artículo 91 de la Constitución Política, así como en los artículos 107 y 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), deben renunciar hasta el lunes 13 de octubre de 2025, seis meses antes del día de las elecciones, incluidos gobernadores regionales”, precisó Alva.

De dejar el cargo Acuña, esta sería la segunda vez que renuncia a la Región. Ya lo hizo el 7 de octubre de 2015, cuando le cedió la posta al entonces vicegobernador regional, Luis Valdez Farías, para tentar —sin éxito— la Casa de Pizarro.

“Su renuncia debe producirse durante los primeros días de octubre. Sabemos que no es una decisión fácil para él por el compromiso que tiene con La Libertad, pero sí se va a dar”, manifestaron fuentes apepistas.