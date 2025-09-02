El fundador del partido político Un Camino Diferente, Yon Cruzado Tirado, calificó de “traidor” a Arturo Fernández Bazán, quien pretende llegar a la presidencia de la República con esta agrupación en los comicios del otro año.

“[...] Le he dado la oportunidad que sea precandidato a la presidencia, pero ahora me paga siendo ingrato. Me paga sacando a mi hermana (del cargo de personera legal nacional); eso es ingratitud, traición, deslealtad”, expresó el también exaspirante a la Alcaldía de La Esperanza en diversos medios de comunicación.

Contundente

En sus redes sociales, Cruzado Tirado denunció que Arturo Fernández y su brazo derecho, Danilo Pinillos Vinces, pretenderían apropiarse de Un Camino Diferente, partido que el mismo Yon Cruzado fundó y que tiene como personera legal nacional a su hermana Nicolaza.

Como respuesta a esta actitud, Nicolaza Cruzado presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud formal para anular dicho estatuto y cancelar provisionalmente el registro del partido. Ella alega un presunto intento de desplazamiento de los fundadores.

En paralelo a esta solicitud, Yon Cruzado anunció su precandidatura presidencial por Un Camino Diferente y cuestionó la continuidad de Arturo Fernández dentro de su agrupación política.

“Ante graves hechos, anuncio mi precandidatura a la presidencia del Perú por nuestro partido político Un Camino Diferente”, señaló.

Cruzado explicó también que en 2023 adquirió el kit electoral de su partido con miras a una eventual postulación suya; sin embargo, en el camino se presentó Arturo Fernández y se decidió que este sea el candidato a Palacio.

Encuesta

Al cierre de esta edición, personas supuestamente vinculadas a la campaña de Arturo Fernández informaron que Yon Cruzado y su hermana Nicolaza serían expulsados del partido por “cometer faltas muy graves”.

En la última encuesta de Ipsos Perú, el también exalcalde de Trujillo figura en la intención de voto.

Ante la pregunta “si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría usted?”, Fernández comparte el puesto seis con un 2%, junto con César Acuña y Phillip Butters.