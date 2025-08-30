Ricardo Morales Gamarra, exdirector del Proyecto Huacas de Moche, cuestionó que en lo que va del año el Poder Judicial haya convocado a 17 audiencias por la querella que entabló por difamación agravada en contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Arturo Fernández Bazán y que las últimas cinco se hayan tenido que suspender y reprogramar por una serie de excusas planteadas por la exautoridad edil y su defensa legal.

Morales sostiene que Fernández está buscando dilatar el proceso lo más que puede y el sistema de justicia tiene bastante consideraciones hacía él, por tal motivo el proceso se encuentra estancado.

NO LO NOTIFICARON

En efecto, la audiencia programada para el pasado 28 de agosto tuvo que suspenderse y otra vez reprogramarse, debido a que el abogado de oficio que otorgó el Estado a Arturo Fernández alegó que no había sido debidamente notificado del caso y por lo tanto no se encontraba preparado para afrontar este proceso, de tal manera que solicitó que la audiencia se reprograme y el juzgado aceptó.

En ese sentido, la próxima audiencia se realizará el 4 de setiembre a las 8:30 de la mañana.

SOSPECHA

No obstante, Ricardo Morales dijo que sospecha que para esa fecha el denunciado Arturo Fernández tendría una nueva excusa para seguir alargando el proceso.

“Tengo entendido que el abogado personal de Arturo Fernández se presentará en esta audiencia (4 de setiembre) y me hace pensar que algo estarán preparando porque el caso ya está cerca de la sentencia” , agregó Ricardo Morales.

Las anteriores audiencias se reprogramaron debido a que Fernández informó que su abogado dejó el caso y se fue a Tumbes llevándose el expediente. Luego, otro de sus abogados tenía un problema de salud.

En otra ocasión el abogado del exalcalde de Trujillo dijo que no tenía buena calidad de Internet y no podía conectarse a la audiencia virtual.

La penúltima de las audiencias tuvo que reprogramarse porque Arturo Fernández se reportó mal de salud y presentó un certificado médico expedido por un médico de Arequipa.

“Ojalá que el juez dicte la sentencia, pues ya no queda más que revisar ni ver. Esperemos que no salgan con una nueva jugarreta”, acotó Ricardo Morales.