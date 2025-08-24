El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, presentó un certificado médico acreditando que se encontraba mal de salud y no asistió a la audiencia por el juicio oral que se le sigue tras haber sido querellado por difamación agravada por el exdirector de las Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.

“Expreso mi total repudio a este tipo de jugarretas, porque no es la primera vez, esto ya es recurrente. Yo lo único que espero es que haya menos consideraciones para los que están inmersos en este proceso. Esto es un burla al sistema de justicia”, manifestó Ricardo Morales.

En efecto, el arqueólogo Ricardo Morales recordó que a lo largo de este proceso Arturo Fernández ha utilizado en tres ocasiones la excusa de la salud para no presentarse a las audiencias. “Primer fue un médico de Trujillo, luego se fue a Lima e hizo lo propio obteniendo certificados que señalaban que estaba mal de salud y ahora en Arequipa. Esto ya no es creíble”, enfatizó.

DE VIAJE

Sucede que cuando el juez se disponía a instalar la audiencia que se iba a desarrollar de forma virtual, el secretario informó que el querellado Arturo Fernández había presentado un certificado médico emitido por un galeno del Hospital Goyoneche de Arequipa.

Es más, anexó la receta médica, las boletas de compra de medicamentos y el certificado emitido por el médico Edmundo Mamani Burgos otorgándole al paciente Arturo Fernández un día de descanso.

Apelando al principio de buena fe, el magistrado optó por recibir los documentos y disponer que se suspenda la audiencia.

Otro punto que ha sido observado por el arqueólogo Ricardo Morales es que el abogado de oficio que se le asignó a Arturo Fernández no se conectó a la audiencia, a pesar que había sido notificado.

SUSPENDIDAS

Cabe recordar que la anterior audiencia (14 de agosto) se suspendió porque el abogado de Arturo Fernández alegó que no tenía buena señal de Internet, para conectarse a la audiencia virtual y al no poder hacerlo el juez dispuso reprogramarla.

El arqueólogo Ricardo Morales querelló a Arturo Fernández porque este lo acusó mediante las redes sociales de ser parte de una supuesta red de tráfico de huacos, cuando se desempeñaba como director del Proyecto Huacas de Moche. La exautoridad no presentó ninguna prueba de lo que decía. La nueva audiencia se ha reprogramado para el 28 de agosto.