Ricardo Morales Gamarra, exdirector del Proyecto Huacas de Moche, quien denunció por difamación agravada al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, lamentó que por enésima vez el Poder Judicial haya reprogramado la audiencia virtual donde se iban a exponer los alegatos finales y dejar todo expedito para la sentencia. Según se supo, el abogado de la exautoridad edil alegó que no tenía buena señal de Internet, para conectarse a la audiencia virtual y al no poder hacerlo el juez dispuso suspender la diligencia y reprogramarla para el 22 de agosto.

HISTORIA CONOCIDA

Cabe indicar que la última audiencia celebrada el pasado 31 de julio, otro abogado de Arturo Fernández no se presentó alegando que se encontraba mal de salud.

Esta situación generó que el juez disponga la reprogramación de la audiencia, tal como ha sucedido ahora mismo.

Ante este nuevo incidente que conlleva a seguir dilatando este juicio oral, Ricardo Morales dijo que se sentía “decepcionado” del proceder del Poder Judicial, pues no es la primera vez que sucede algo parecido.

NO LO ESPERABA

En este punto hay que recordar que el pasado 31 de julio, el juez dispuso que a Arturo Fernández se le asigne un abogado de oficio. Debido a que la nueva audiencia se reprogramó para el 14 de agosto, Ricardo Morales estimó que dos semanas era suficiente tiempo para que el letrado se empape del caso y pueda ejercer sin problemas la defensa del exalcalde.

Sin embargo, la presunta falta de una buena señal de Internet hizo que no pueda ejercer su labor de defensa.

El arqueólogo Ricardo Morales querelló a Arturo Fernández porque lo acusó mediante las redes sociales, sin ninguna evidencia a la mano, de integrar una supuesta red de tráfico de huacos, cuando se desempeñaba como director del Proyecto Huacas de Moche.

Lo que cuestiona Ricardo Morales es que en lo que va del año ya se han convocado a 14 audiencias, debido a que el querellado ha presentado diversas excusas para, presuntamente, ganar tiempo. Antes Arturo Fernández alegó que estaba mal de salud y hasta acusó a otro de sus abogados de llevarse el expediente del caso a Tumbes.