Viajar en auto colectivo entre las ciudades de Pisco e Ica se ha convertido en una experiencia cada vez más peligrosa para pasajeros y conductores. La inseguridad en esta transitada ruta volvió a quedar en evidencia luego de que un automóvil particular que realizaba servicio interprovincial fuera asaltado.

Los delincuentes armados lo interceptaron antes de llegar a la altura de la planta de Aceros Arequipa. Producto del violento ataque, algunas personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al hospital para recibir atención médica.

Violencia criminal

Este nuevo hecho delictivo ha generado gran preocupación entre quienes diariamente utilizan este servicio de transporte. Hace apenas algunos días, otro episodio de sangre estremeció a la población tras el asesinato de un conductor que cubría la misma ruta Pisco–Ica, aumentando el temor entre los choferes y usuarios que dependen de este medio para movilizarse.

Según versiones anónimas de algunos conductores, detrás de estos actos existiría una banda criminal que opera en la zona del cruce de La Villa, cerca del terminal de Perú Bus. De acuerdo con los testimonios, los delincuentes considerarían ese sector como su territorio y exigirían el pago de un “peaje” a los vehículos que recogen pasajeros en el lugar. Quienes se niegan a pagar serían víctimas de amenazas, agresiones o represalias.

Ante esta situación, varios conductores han optado por crear nuevos paraderos alejados de la zona conflictiva para evitar enfrentamientos con estas organizaciones clandestinas. Sin embargo, el miedo persiste debido a que muchos choferes prefieren guardar silencio por temor a represalias, mientras que la Policía Nacional enfrentaría limitaciones de personal para desarrollar investigaciones más profundas sobre estos casos.

La falta de denuncias formales estaría favoreciendo el accionar de estas bandas, que continúan sembrando el terror en la carretera. Frente a este panorama, algunos pasajeros consideran que viajar en bus interprovincial resulta actualmente más seguro y económico, ya que el pasaje cuesta aproximadamente 10 soles, mientras que el servicio en auto colectivo puede llegar a costar hasta 20 soles a mas.

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