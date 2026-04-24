La inseguridad vuelve a golpear a la provincia de Pisco. La noche del 22 de abril, los pobladores del distrito de Túpac Amaru Inca, que aún intentaban recuperar la tranquilidad, fueron sorprendidos por la detonación de un artefacto explosivo en una vivienda y también un ataque armado contra un sujeto en La Favela.

Ataques criminales

El atentado se registró en la calle Hermanos Ayar, a media cuadra de la Facultad de Pesquería, donde sujetos desconocidos colocaron el explosivo, provocando daños materiales en el inmueble. Hasta el lugar acudieron agentes del serenazgo y la PNP para iniciar las diligencias correspondientes. Si bien no se reportaron heridos, el hecho dejó una fuerte sensación de inseguridad entre los residentes.

Este no sería un caso aislado. En días previos, en el distrito de San Andrés, también se reportó la detonación de un artefacto explosivo en el cercado, generando zozobra entre la población. Asimismo, la noche del mismo 22 de abril, se registró un ataque armado contra un sujeto en el sector La Favela, en el distrito de Pisco, quien fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanece con pronóstico reservado.

A estos hechos se suma otro atentado ocurrido el 21 de abril en Pisco Playa, específicamente en la intersección de las calles Camagüey y Quiñones, donde un empresario del rubro transporte fue blanco de la detonación de un explosivo, evidenciando un preocupante patrón de violencia en distintos puntos de la provincia.

En el caso de Túpac Amaru Inca, las autoridades policiales informaron que, gracias al sistema de cámaras de videovigilancia, ya se tendría identificados a los presuntos responsables. El comisario del distrito, Ricardo Mayorga, aseguró que se encuentran tras los pasos de los implicados y no descartó su pronta captura.

Por su parte, el coronel Daniel Elías Soto, jefe de la División de Orden y Seguridad de Pisco, anunció que se intensificarán los operativos en toda la provincia.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO