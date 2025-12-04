La tensión continúa creciendo en la zona comercial de Pisco luego de que la tienda Omnilife, dedicada a la venta de suplementos nutricionales, decidiera cerrar sus puertas tras sufrir dos atentados con explosivos en apenas 48 horas. El negocio, ubicado entre las calles Beatita de Humay y Jorge Basadre, suspendió completamente su atención al público como medida de seguridad mientras avanzan las investigaciones.

Ataque criminal

El propietario del establecimiento denunció que los ataques estarían vinculados a una presunta red de extorsión que le exige el pago de S/ 150 mil para detener las agresiones. Ante la falta de avances en las pesquisas locales, anunció que viajará a Lima para presentar su denuncia ante unidades especializadas, señalando que no confía en el accionar policial en Pisco. Según indicó, existen grabaciones de videovigilancia en las que sería posible identificar a los autores, aunque hasta ahora no se registra ninguna detención.

Este caso se suma a una serie de detonaciones reportadas en las últimas semanas, hechos que mantienen en alerta a vecinos y comerciantes. La reciente explosión en la tienda Omnilife motivó el acordonamiento de la zona por parte de la Policía Nacional, que realiza peritajes.

