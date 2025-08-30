Con los objetivos de fortalecer la capacidad operativa de comedores populares y combatir la inseguridad alimentaria en poblaciones vulnerables, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad adquirió en junio de este año menajería por S/ 950,071, 40. Sin embargo, a pesar de que los utensilios y enseres se encuentran hace varias semanas en un almacén del GORE, no los entregan a las organizaciones comunitarias.

Así lo denunció el consejero regional por Trujillo, Robert De La Cruz Rosas, quien el último jueves realizó una inspección inopinada en el almacén del GORE situado en la cuadra 18 de la avenida España, en Trujillo. En ese lugar encontró apilados gran cantidad de estos utensilios; incluso, algunos balones de gas presentaban signos de óxido.

GRAVE ACUSACIÓN

Según afirmó De La Cruz, los funcionarios del GORE estarían esperando “la campaña electoral” para recién proceder a entregar la menajería a los comedores populares.

El consejero precisó que el contrato N° 029-2025-GRLL-GRA para la adquisición de la menajería se firmó el 12 de junio de 2025. La empresa ganadora de este proceso de adjudicación simplificada fue Corporación de Industrias y Servicios Pacíficos S.A.C., cuyo plazo máximo para entregar la menajería fue de 60 días.

Se trata de ollas de aluminio fundido, cucharones de acero inoxidable N° 10, cucharones de acero inoxidable para espagueti, espumaderas, coladores, peroles de aluminio fundido, cuchillos de acero inoxidable, tablas de picar de polietileno, jarras, cocinas de gas industrial de tres hornillas, balones de gas propano y válvulas de gas propano. Son 853 unidades por cada producto.

“Estoy denunciado la demora de la entrega de todos esos productos. Acá no se va a permitir que nadie politice las entregas. Este caso lo llevaré a la Contraloría”, advirtió el consejero.

Durante la inspección en el almacén se hizo presente la gerenta regional de Desarrollo e Inclusión Social, Vanesa Blas Villar. Tras un intercambio acalarado de palabras con el consejero, la funcionaria explicó que los productos estuvieron llegando por partes y que surgió un atraso debido a que el almacén de la empresa que ganó el concurso se quemó durante un incendio.

Esto fue confirmado por la subgerenta del área, Sonia Membrillo, quien agregó que el representante de la empresa pidió un plazo adicional de 15 días para poder entregar la totalidad del producto, pero solo se le otorgaron 10 días y esa fecha venció el 22 de agosto.

“Desde ese día hasta el 27 de agosto que terminó de entregar toda la menajería el empresario ha tenido que pagar una penalidad”, reveló la servidora.

FECHAS

Sonia Membrillo también indicó que la primera remesa de productos hizo efectiva la empresa el 7 de julio. Esta constó de ollas de aluminio. Luego el 17 de julio entregó las ollas de fierro fundido. “Así nos han ido entregando por partes”, recalcó.