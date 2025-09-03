El domingo 7 de setiembre, la Plaza de Armas de El Porvenir será escenario de un reto histórico como es preparar la ensalada de tarwi más de grande del mundo. Con esta iniciativa, la región La Libertad buscará inscribir un nuevo Récord Guinness y destacar la importancia de este grano andino.

VER MÁS: Presidente del Directorio de Sedalib se opone a un aumento en la tarifa del agua

La iniciativa tiene como propósito visibilizar y revalorar al tarwi (Lupinus mutabilis) como superalimento andino ancestral, impulsando su consumo, su posicionamiento comercial en el mundo y el fortalecimiento de la cadena productiva de este alimento, en especial de las familias dedicadas a su cultivo.

El evento es organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Universidad San Ignacio de Loyola y la empresa Danper.

Rosario Bazán de Arangurí, fundadora y presidenta del directorio de Danper, subrayó que “es paradójico que nuestro país tenga el más alto nivel de inseguridad alimentaria en la región cuando contamos con un superalimento como el tarwi, que contiene tres veces más proteína que la quinua, menor contenido de carbohidratos y todos los aminoácidos esenciales, para derrotar la desnutrición y contribuir con la seguridad alimentaria. En ese sentido, revalorar y promover su consumo no es una opción, sino un tarea mandatorio e impostergable”.

Producción y comercio

El tarwi representa un importante recurso socioeconómico y ambiental, cultivado principalmente por pequeños agricultores familiares, quienes representan el 97 % de las 2.2 millones de unidades agropecuarias del país.

Más de 30,000 familias peruanas dependen de este grano. En 2024 se cosecharon 22,000 hectáreas, que produjeron 13,000 toneladas métricas.

Las principales regiones productoras son La Libertad (28 %), Cusco (26 %), Apurímac (13 %), Huánuco (10 %), Junín (6 %), Puno (5 %) y Áncash (3 %).