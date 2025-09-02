El presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, y el gerente general, Ricardo Leyva, expresaron su desacuerdo con un posible incremento tarifario, propuesto tras el rebalanceo tarifario aplicado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Ambos funcionarios manifestaron la posición de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) durante la última audiencia pública virtual.

Sánchez Romero, mostró su preocupación y destacó que no ha habido un intercambio de información adecuado con la Sunass.

“Estamos preocupados por este rebalanceo tarifario, dado que solo se ha solicitado información a la Sunass pero no ha existido un cruce de información. No se puede permitir este incremento, donde la población es la más perjudicada”, afirmó.

El director también enfatizó la situación económica de la ciudadanía, señalando que “venimos saliendo de una pandemia y no se ha incrementado el sueldo salarial”.

Además, indicó que el aumento propuesto, que podría llegar al 13%, sería “darle la espalda a la población”, especialmente cuando la gente exige continuidad del servicio e inversiones que no se reflejan en el estudio actual. El presidente del Directorio instó a realizar un análisis exhaustivo y un cruce de información con los técnicos de Sedalib.

Informe

Por su parte, el gerente general de Sedalib, Ricardo Leyva, se unió a la preocupación y explicó que si bien el estudio tarifario considera que los nuevos recursos permitirán financiar proyectos, estos no están incluidos en el plan quinquenal.

“El viernes hemos presentado un informe técnico. Los recursos que se considera que vamos a obtener se dice que nos va a permitir financiar nuevos proyectos, pero estos no están en el estudio tarifario, ni en el quinquenio. Por ahí viene la preocupación. ¿Qué destino van a tener estos mayores nuevos ingresos?”, cuestionó Leyva.