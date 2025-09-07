La ciudadanía que era asidua visitante al Jardín Botánico de Trujillo tendrá que esperar algunos días más para poder volver a recorrer este recinto que es considerado el único pulmón verde de la ciudad.

La Municipalidad Provincial de Trujillo informó a la población que el Jardín Botánico cerrará por dos días más ya que se sigue con el mantenimiento de los más de 550 árboles que hay en la zona.

Cerrar el acceso al Jardín Botánico durante la poda de árboles es una medida de seguridad y precaución que puede ayudar a prevenir accidentes y daños, y mejorar la calidad del trabajo.

En ese sentido, se ha dispuesto extender el plazo del trabajo de mantenimiento hasta el martes 9 de setiembre y se reiniciará la atención al público en general el miércoles 10. Solo se pide un poco de paciencia.