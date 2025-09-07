La ciudadanía que era asidua visitante al Jardín Botánico de Trujillo tendrá que esperar algunos días más para poder volver a recorrer este recinto que es considerado el único pulmón verde de la ciudad.
La Municipalidad Provincial de Trujillo informó a la población que el Jardín Botánico cerrará por dos días más ya que se sigue con el mantenimiento de los más de 550 árboles que hay en la zona.
Cerrar el acceso al Jardín Botánico durante la poda de árboles es una medida de seguridad y precaución que puede ayudar a prevenir accidentes y daños, y mejorar la calidad del trabajo.
En ese sentido, se ha dispuesto extender el plazo del trabajo de mantenimiento hasta el martes 9 de setiembre y se reiniciará la atención al público en general el miércoles 10. Solo se pide un poco de paciencia.
LE PUEDE INTERESAR
- Real Plaza Trujillo: ventas caen hasta en un 70% en negocios
- Gobierno Regional de La Libertad anularía contrato de obra vial en Huanchaco
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió