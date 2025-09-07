El último viernes se convocó a los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a una sesión de concejo extraordinaria para debatir la vacancia de la concejal Susy Plasencia Alva, pero allí ocurrió algo que llamó la atención de propios y extraños.

En efecto, lo que despertó interés y curiosidad de la convocatoria fue que ningún regidor se hizo presente en el Salón Consistorial, pues los concejales optaron por conectarse de manera virtual, al mismo estilo que cuando nos encontrábamos en plena pandemia por el Covid-19.

SE SUSPENDE

A los pocos minutos de iniciada la reunión tuvo que suspenderse, pero no porque los regidores brillaban por su ausencia, sino por recomendación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que un ciudadano había ingresado a dicha instancia una solicitud con el mismo tenor. Por ello, para evitar un vicio procesal, el pedido debía ser atendido en primer lugar por la entidad edil.

VIAJES

Pero eso no evitó indagar sobre el paradero real de los regidores. Pues bien, Jorge Tam Chávez, Melvin Valderrama Burgos, Sandra Trujillo Marreros, Luis González Rosell y Christian Luján Pajares viajaron a Cuenca (Ecuador), al “Summit Cuenca 2025”, que se desarrolló del 3 al 5 de septiembre.

No obstante, los otros 10 concejales se quedaron en Trujillo y se desconoce las razones por las que no asistieron a la sesión y prefirieron la virtualidad.

De tal manera que la totalidad de los asientos de los regidores en el Salón Consistorial lucían vacíos.

Solo algunos funcionarios y técnicos de la MPT acudieron para poder realizar la sesión.

El concejal Melvin Valderrama comentó que para él era imposible estar presente, pero que desconocía qué motivó al resto de sus colegas a no asistir a la reunión y preferir la virtualidad.