El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, denunció que la inseguridad en la ciudad ha alcanzado niveles críticos tras el atentado con explosivos registrado en la urbanización Las Quintanas.
“La situación se ha vuelto insufrible”, declaró la autoridad, al recordar que se trata del tercer ataque en la ciudad.
Reyna cuestionó lo que calificó como un “Estado endeble y vacilante” ante el avance del crimen organizado, señalando que los ciudadanos, incluidos adultos mayores y menores, viven aterrorizados por las explosiones en zonas residenciales.
El burgomaestre también criticó la ineficacia de las medidas implementadas, pese a la entrega de patrulleros, motocicletas, drones y equipos de comunicación a la Policía Nacional. Aseguró que tanto el Ejecutivo como el Congreso deben asumir una postura firme para frenar estos ataques.
Te puede interesar
- PNP rechaza reglaje a Harvey Colchado y califica acusaciones de “imaginativas”
- Congreso aprueba aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes
- Ministerio del Interior: Carlos Malaver deberá responder ante el Congreso por crisis de inseguridad ciudadana
- JNJ evaluó pedido para vacar a su presidente Gino Ríos
- Arana sobre penal El Frontón: “Ahora tiene nuevas condiciones” y anuncia financiamiento para megapenales