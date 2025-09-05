El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, denunció que la inseguridad en la ciudad ha alcanzado niveles críticos tras el atentado con explosivos registrado en la urbanización Las Quintanas.

“La situación se ha vuelto insufrible”, declaró la autoridad, al recordar que se trata del tercer ataque en la ciudad.

Reyna cuestionó lo que calificó como un “Estado endeble y vacilante” ante el avance del crimen organizado, señalando que los ciudadanos, incluidos adultos mayores y menores, viven aterrorizados por las explosiones en zonas residenciales.

El burgomaestre también criticó la ineficacia de las medidas implementadas, pese a la entrega de patrulleros, motocicletas, drones y equipos de comunicación a la Policía Nacional. Aseguró que tanto el Ejecutivo como el Congreso deben asumir una postura firme para frenar estos ataques.