La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluó ayer el pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos, cuestionado por haber tenido sentencias en su contra al momento de su elección en el cargo.

Según señalaron fuentes de Correo, la resolución sobre este caso se daría a conocer en un breve plazo, conforme lo establece la ley.

La JNJ evaluó un informe oral sobre pedidos de vacancia contra Gino Ríos. (Foto: JNJ)

DETALLES

La JNJ convocó a una audiencia ayer a las 10:00 a.m. para evaluar el caso, sesión que se realizó de manera reservada porque el tema involucra información de índole personal y familiar.

Como se recuerda, en julio, Ríos reconoció que existe una sentencia consentida en su contra por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Sin embargo, explicó en esta oportunidad que se trata de un hecho ocurrido en 2004 como parte de un proceso de divorcio que culminó en el año 2011.

Durante la sesión, que fue grabada, se presentaron los argumentos de las partes.

Esta es la citación a la audiencia que se realizó ayer.

VOCES

Al finalizar la sesión, Julio Rodríguez, uno de los abogados de Ríos, señaló que el pedido de vacancia en contra de su patrocinado proviene de un grupo ideologizado.

“No hubo violencia. La violencia que mencionan se sustenta en un peritaje que le practican a los dos (Ríos y su exesposa), el resultado fue estrés producto de las desavenencias conyugales. Lo que determinó aquella pericia, hoy no es violencia”, manifestó.

Por otro lado, el abogado Wilber Medina se pronunció en el mismo sentido ante la prensa: “Debe declararse infundada. No hubo violencia”.

Para la congresista Flor Pablo Medina, Ríos “nunca debió ser electo” en el cargo, por tener dos sentencias por violencia psicológica.

Desde su punto de vista, la elección de Ríos resulta incoherente porque entre tantas tareas, se encuentra la designación de jueces de familia.