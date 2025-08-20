Un mes después de haberse conocido que el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, tiene una sentencia por violencia familiar, dicho organismo inició el procedimiento para examinar el pedido de vacancia contra el titular de dicha institución.

Mediante un comunicado, la JNJ informó que en el Pleno Extraordinario realizado ayer se acordó iniciar este procedimiento, según lo señalado en el artículo 22 del Reglamento del Pleno de dicho organismo del sistema de justicia.

DESCARGO. La JNJ señaló que en cumplimiento del citado reglamento, el miembro del colegiado cuya vacancia es solicitada, tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos.

Precisa que en dicho lapso, Gino Ríos debe manifiestar su posición y presentar las pruebas que estime pertinentes.

La Junta Nacional de Justicia también comunicó que el procedimiento correspondiente al titular de este organismo autónomo, “se realizará conforme a lo establecido por la ley, garantizando el respeto al debido proceso y a las normas que rigen la institución”.

EL CASO. Como se ha informado, el pasado 21 de julio el dominical Cuarto Poder dio a conocer que el titular de la JNJ tiene una sentencia en su contra por violencia familiar en agravio de su exesposa.

De acuerdo con la sentencia del Primer Juzgado Transitorio de Familia de La Molina y Cieneguilla, de mayo de 2011, “ha existido violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico” ejercida por Gino Ríos, lo que motivaron medidas de protección a favor de su excónyugue.

Tras esta revelación, desde el Congreso se presentaron tres pedidos de vacancia contra Ríos. Las solicitudes fueron presentadas por los congresistas Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña.