El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió la propuesta de construir un penal en la isla El Frontón, al precisar que el plan cuenta ahora con mejoras técnicas y financieras respecto a las iniciativas previas que fueron rechazadas por su propio despacho cuando era ministro de Justicia.

“El penal en El Frontón ahora tiene nuevas condiciones, como plantas de tratamiento, desalinización de agua, paneles solares y apoyo del Ejército en su construcción”, señaló en conferencia de prensa.

Documentos oficiales de 2023 y 2024 revelados por América Televisión y Canal N habían mostrado que, bajo su gestión en Justicia, se descartó la reapertura de este penal debido a los altos costos, el impacto ambiental y la limitada accesibilidad. Un año después, ya como jefe del gabinete, Arana respalda el proyecto en coordinación con la presidenta Dina Boluarte.

El primer ministro también informó que el Gobierno concluyó una operación de endeudamiento con organismos multilaterales por 800 millones de dólares, es decir, cerca de 3,000 millones de soles, que permitirán financiar la construcción de establecimientos penitenciarios.

“Hoy el Ministerio de Justicia cuenta con recursos suficientes y corresponde que tanto el sector como el INPE ejecuten la construcción de mega penales y otros establecimientos con tecnología moderna”, sostuvo.

Además, adelantó que, junto al plan en El Frontón, se prevé el desarrollo de megapenales en distintas regiones del país, los cuales incluirán equipos tecnológicos para reforzar la seguridad y la gestión penitenciaria.

Durante su presentación, Arana también respondió a los cuestionamientos de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien lo acusó de “faltar a la verdad” respecto a la ejecución del presupuesto del Ministerio Público y demandó S/81 millones adicionales para cubrir gastos básicos.

“Señor Arana, no se equivoque, somos una buena gestión. Denos los ochenta y un millones y se lo voy a demostrar a fin de año”, había declarado Espinoza.

El jefe del gabinete rechazó que exista un recorte desde el Ejecutivo y afirmó que la Fiscalía mantiene recursos sin usar. “Existen más de S/128 millones que no están comprometidos y que pueden usarse de inmediato para atender sus necesidades”, indicó.

Asimismo, agregó que la institución ha ejecutado solo el 45 % de su presupuesto y que el programa de la carpeta fiscal electrónica dispone de más de S/130 millones, de los cuales apenas se han utilizado S/7 millones en lo que va del año.