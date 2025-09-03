El Poder Judicial dictó 13 años y 4 meses de prisión efectiva en contra del expresidente Alejandro Toledo, al hallarlo responsable de la comisión del delito de lavado de activos, en el marco del denominado Caso Ecoteva.

Se trata de la segunda sentencia contra el exmandatar io, quien ya cumple una prisión de 20 años y seis meses en el penal de Barbadillo, por haber recibido 30 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Precisamente,eEste miércoles 3 de setiembre, la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima también dispuso que la pena no se sume a la dictada por el caso Odebrecht, y que mas bien se ejecute desde el 17 de octubre del 2024.

De otro lado, la Primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial ratificó el fallo que rechazó el pedido del exmandatario para que se le otorgue arresto domiciliario.

El Ministerio Público ha solicitado 16 años y 8 meses de cárcel para Toledo y su esposa Eliane Karp (que se encuentra en Israel), acusados por el presunto delito de lavado de activos agravado.

Ya tenía una condena de 20 años

Este caso está relacionado a la compra con presuntos fondos ilícitos de inmuebles por más de 5 millones 126 mil dólares en nuestro país, a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo, mediante la empresa Ecoteva Consulting Group.

