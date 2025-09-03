El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, sostuvo un encuentro con Francisco Álvarez, abogado de la empresaria Sada Goray, en el restaurante bar “Cordano”.

Así lo reveló el noticiero 24 horas, que precisó que la cita se produjo el 4 de junio, días después de que Santiváñez fuera designado jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.

Álvarez, defensor legal de Goray —implicada en la presunta red de corrupción atribuida al expresidente Pedro Castillo— apareció el 12 de junio en un canal de televisión para denunciar a los capitanes PNP Carlos Martínez y Gianmarco Dueñas, de la Diviac. Los acusó de ejercer presiones indebidas contra su patrocinada.

Posteriormente, el 21 de junio, el propio Santiváñez denunció a los mismos oficiales ante el Ministerio Público por los mismos hechos.

Consultado sobre la reunión, el actual titular del Minjusdh reconoció su amistad con Álvarez, con quien comparte la especialidad en derecho penal. Afirmó que no se trató de una cita formal, sino de un breve encuentro motivado por su reciente nombramiento.

“Francisco Álvarez es mi amigo personal hace muchos años ya que ambos somos abogados expertos en derecho penal. Incluso cuando era ministro del Interior él ha participado en varias reuniones, porque también es abogado del club Alianza Lima. No sostuvimos ninguna reunión, sino fue un encuentro de pocos minutos, ya que tuvo lugar a los días que asumí como funcionario de Palacio y solo para saludarme y felicitarme por el reciente nombramiento”, señaló.

El caso se suma a las revelaciones de Cuarto Poder, que informó el domingo pasado sobre presuntas reuniones extraoficiales sostenidas por Santiváñez durante su paso por la Oficina de Monitoreo Intergubernamental. De acuerdo con el reportaje, serían al menos seis encuentros no registrados en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial.

Entre los asistentes identificados se encuentra Marco Palacios Meza, señalado por la fiscalía como uno de los operadores de una presunta organización criminal vinculada a Santiváñez. Un testigo protegido indicó que Palacios sería socio del estudio jurídico del ahora ministro y uno de sus hombres de confianza, con quien se habría reunido en 13 ocasiones entre julio de 2024 y febrero de 2025.

Sada Goray, por su parte, obtuvo en agosto de 2024 comparecencia con restricciones tras cumplir un año de prisión preventiva en el caso Fondo Mivivienda. La empresaria fue detenida en julio de 2023 junto al periodista Mauricio Fernandini.