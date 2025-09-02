El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, acudió al Congreso tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que denunció presuntos pagos irregulares en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

En declaraciones a Canal N, confirmó que el caso está en manos de la Contraloría General de la República y que se solicitó formalmente la intervención de dicho organismo.

El reportaje periodístico reveló que el IRTP paga más de 16 millones de soles por un local que aún no se encuentra operativo, ya que las obras de acondicionamiento no fueron concluidas dentro del plazo previsto.

Según el informe de control, esta situación ocasiona pérdidas diarias al Estado, dado que el canal estatal aún no ocupa las nuevas instalaciones.

Valencia explicó que el contrato de arrendamiento ya se encuentra bajo revisión de la Contraloría. Precisó que el acuerdo fue firmado durante la gestión de la anterior directora ejecutiva del IRTP y que el Ministerio de Cultura remitió un oficio solicitando la evaluación de posibles irregularidades. Además, advirtió que, de encontrarse responsables, deberán asumir todas las consecuencias legales.

El contrato con la empresa Miski Sociedad Anónima Cerrada entró en vigencia el 11 de agosto. No obstante, el inmueble arrendado sigue sin poder utilizarse porque las obras de implementación no fueron entregadas a tiempo. Pese a ello, el Estado ya ha desembolsado los pagos correspondientes, lo que representa un gasto significativo mientras la sede continúa sin estar en funcionamiento.

Durante su presentación, el ministro también fue consultado por la designación de Adriana Rodríguez Jadrosich como nueva jefa del IRTP, nombramiento que fue vinculado mediáticamente al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Valencia negó cualquier injerencia y defendió la legalidad de la designación. “Para nada, él no es ministro de Cultura”, respondió al ser cuestionado sobre la presunta intromisión de Santiváñez en la decisión.