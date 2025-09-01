La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno dejará un presupuesto “sólido, sobrio y sereno”, enfocado en infraestructura, inclusión social y seguridad ciudadana. El anuncio se realizó durante el inicio de obra del Esquema Integral Carabayllo, proyecto que beneficiará a más de 280.000 ciudadanos con acceso a agua potable de calidad.

Boluarte subrayó que su gestión no tiene espacio para la corrupción: “Trabajamos sin corrupción, no le robamos un solo sol al pueblo peruano”. Además, afirmó que las inversiones en obras públicas se realizarán sin considerar filiaciones partidarias y con prioridad en las poblaciones más vulnerables.

Compromiso con un presupuesto responsable

La mandataria indicó que el presupuesto nacional 2025 será un instrumento clave para continuar con el crecimiento económico y la atención de las necesidades sociales. “Vamos a dejar un presupuesto sólido, sobrio, sereno”, declaró, resaltando que el gasto público se destinará a proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía.

Entre las prioridades, mencionó la construcción de colegios modernos, hospitales funcionales, puentes y carreteras, con el fin de mejorar servicios básicos y dinamizar las economías locales.

Boluarte también destacó la importancia de cerrar brechas sociales en el “Perú profundo”, garantizando igualdad de atención sin distinciones políticas. Asimismo, reafirmó que la seguridad ciudadana es un eje central: “Trabajamos día a día de la mano de nuestra Policía Nacional para enfrentar este problema”, señaló.

La jefa de Estado recordó el contexto en el que asumió la presidencia, tras el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022, y afirmó que su gestión se guía por los principios de la bandera nacional y no por intereses partidarios. “No nos detendrán las críticas ni los ataques políticos; seguimos firmes hasta el 28 de julio de 2026”, concluyó.

