El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez, lanzó graves acusaciones contra sectores del sistema judicial en medio de las investigaciones que enfrenta por el caso ‘Ícaros’, que lo señala como presunto líder de una red criminal en el Estado.

En entrevista con RPP Noticias, el titular del Minjus afirmó: “Parte del Ministerio Público conforma una organización criminal, sumado a un grupillo de jueces que están absolutamente identificados”. Según dijo, el objetivo sería ejecutar ataques sistemáticos contra figuras políticas y, en particular, contra el actual Gobierno.

Santiváñez también apuntó directamente al fiscal Carlos Ordaya, integrante del equipo EFICCOP, a quien calificó como “solo un peón de una organización mucho más grande que opera en la Fiscalía”. Añadió que “hay alguien arriba que está estructurando todo este tema” y señaló que no tiene dudas de que la fiscal de la Nación “tiene mucho interés” en investigarlo.

Caso ‘Ícaros’

El ministro confirmó que fue notificado hace apenas tres días por el caso y rechazó las hipótesis del Ministerio Público, calificándolas de “otro cuento”. Según la investigación, Santiváñez sería el “hombre clave” de una presunta organización criminal con vínculos en el Estado.

El titular del Minjus sostuvo que existe un modus operandi recurrente que involucra a fiscales, jueces y periodistas: “Un dominical, la creación de una noticia criminis, la formulación de un requerimiento, la ejecución y nuevamente el dominical. Si tú te das cuenta, son los mismos periodistas, son los mismos fiscales, son los mismos jueces, es el mismo modus operandi”.

TE PUEDE INTERESAR