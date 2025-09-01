Este fin de semana, se reveló que el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería (Osinergmin) destinó decenas de miles de soles en desayunos buffet, coffee breaks y menús de lujo, contratados para reuniones de su alta gerencia en el exclusivo hotel Country Club de San Isidro.

Según el reportaje de Panorama, la entidad pagó más de 19 mil soles por el alquiler de un salón para un taller de planificación institucional y 38 948 mil soles por otro evento denominado Formulación de Retos 2026. En total, el gasto superó los 58 mil soles.

Por si fuera poco, las contrataciones incluyeron por ejemplo desayunos buffet valorizados en 2 880 soles, coffee breaks especiales por más de 2 mil soles, menú plateado por 180 soles (por persona), sandwich de chicharrón de cerdo por 22 soles (valor unitario) y en total 308 soles, y demás gastos en los altos directivos.

Cabe mencionar que las reuniones se desarrollaron en el Salón Imperial del lujoso Country Club, a pesar de que la Entidad cuenta con su propio auditorio en su sede central, con capacidad para 30 a 40 personas. Si bien, Osinergmin podría utilizar estos ambientes para la realización de sus eventos, prefirió optar por la “mejor opción”.

Para Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, no existe justificación válida para que una entidad pública realice este tipo de gastos.

“En este caso no hay ninguna justificación porque tienes el bien público que lo estás dejando de lado por el lujo”, señaló.

Analistas políticos también calificaron estas decisiones como “exquisiteces y caprichos” de la alta dirección, evidenciando una preocupante falta de austeridad en el manejo de los recursos estatales.

RESPONDE

Ante las críticas, Freddy Falcón Obregón, vocero de la gerencia de Administración y Finanzas de Osinergmin, defendió la contratación del Country Club alegando que se buscaba un espacio que permitiera “sacar a los gerentes de la operativa diaria” y favorecer su concentración.

“Aquí en la sede central tenemos un auditorio pequeño, pero para generar que estas personas se concentren y sacarlas un poco de la operativa diaria, es que se busca un espacio externo, que le permitan un poco fuera de las instalaciones, se busca un espacio externo”, sostuvo.

Además, afirmó que se presentaron las cotizaciones en el momento, y se optó por el menor costo.

Sumado a ello, la entidad ha adquirido una tarjeta de alimentos valorizada en más 40 mil soles en tiendas comerciales.