El fiscal Carlos Ordaya López, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), denunció a dos suboficiales PNP, Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito, pertenecientes a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), por coaccionar y amenazar a un testigo protegido del caso que involucra al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, y a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

De acuerdo al fiscal, los policías, encargados de custodiar al testigo, presionaron para que revelara información sobre las personas investigadas y trataron de desalentar su colaboración con la justicia, sugiriendo que la fiscalía los abandonaría.

El fiscal Carlos Ordaya explicó que estos efectivos incumplieron su función al amedrentar con seguimientos y reglajes, en lugar de proteger al testigo.

Además, reveló que algunos policías, tanto en actividad como retirados, quisieran colaborar con información sobre la presunta organización criminal liderada por Santiváñez, pero temen represalias.

La denuncia formal contra los suboficiales fue presentada el 26 de agosto por los delitos de obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje.

Además, se reveló que el testigo sufrió acoso constante y que sus contactos con abogados vinculados al caso, como Marco Palacios Meza, fueron monitoreados por los policías, incluso con insistentes solicitudes de ubicación en tiempo real.

El caso ha puesto en evidencia presuntas presiones de alto nivel y posibles complicidades dentro de la policía en esta delicada investigación.