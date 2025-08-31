El Pleno del Congreso recibirá este jueves, 4 de setiembre, al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes Espejo. Ambos sustentarán los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2026. El inicio de la sesión extraordinaria está programado a las 15:00 horas.

El Congreso confirmó la recepción de los indicados proyectos, los cuales serán analizados y debatidos en comisiones y, luego, en el Pleno del Parlamento.

Los proyectos llevan las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana.

