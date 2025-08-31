Este lunes, el Congreso de la República retomará sus actividades tras la semana de representación. En tal contexto, el presidente del Parlamento, José Jerí, abordó diversos asuntos de la agenda legislativa para los siguientes días.

Respecto de la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal suprema Patricia Benavides contra la fiscal de la nación, Delia Espinoza, solicitando su destitución e inhabilitación por diez años, Jerí manifestó que dicho tema debe ser examinado a la brevedad en la comisión respectiva.

En ese sentido, señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) debería “acoger (y presentar) un resultado rápido” al respecto.

“Yo considero que debe ventilarse con brevedad ese tema. Finalmente, será la SAC, en primera instancia, la que señale si eso procede o no procede. Lo que sí se tiene que garantizar es que se cumplan los plazos que manda la ley”, dijo el titular del Legislativo a RPP.

De otro lado, sostuvo que observa en la Fiscalía “un ánimo general de encarpetar a diversas autoridades políticas”. “Eso me llama poderosamente la atención”, aseveró.

EXCESOS

Jerí consideró, además, que la fiscal de la nación, Delia Espinoza, no está midiendo el impacto de sus decisiones.

“Con pocos elementos de juicio está abriendo demasiadas carpetas fiscales (...) y no podemos tapar el sol con un dedo, decisiones que dejan mucho que desear y que, con indicios pequeños, abren carpetas y carpetas”, aseveró.

En relación al regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete, pese a ser censurado, señaló que “él tiene que demostrar en la cancha” los resultados de su labor.

Recordó que, en su momento, una mayoría del Congreso destituyó a Santiváñez por considerar “que no estaba haciendo un buen trabajo”.

Remarcó también que la reforma judicial y la definición precisa del rol del Senado son dos de los temas centrales de la agenda legislativa.