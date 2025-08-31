El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, visitó Santa Rosa de Loreto para reafirmar “el compromiso” del Gobierno con el desarrollo en esta zona fronteriza. En una ceremonia en la Plaza de Armas del distrito, el jefe del Gabinete Ministerial enumeró una serie de medidas a favor de la zona.

EN DETALLE

“Estamos aquí para volver a decirles que Santa Rosa de Loreto es parte de nuestro desarrollo y seguirá siendo parte de nuestro trabajo”, indicó Arana.

Acotó que el Ejecutivo cumplirá las diversas promesas adoptadas con las autoridades de este distrito. Entre los avances y proyectos futuros, destacó la pronta construcción de un mercado flotante, que beneficiará a los comerciantes locales. A su vez, comunicó que el ministro de Educación, Morgan Quero, trasladó computadoras para los colegios del distrito.

Por otro lado, se adelantó la construcción de una torre de control, en Caballococha, y la también edificación de un centro médico.

En materia de seguridad, remarcó las acciones de interdicción en contra de la criminalidad en la zona fronteriza.

“En esta fecha especial, renuevo ese espíritu de trabajar en conjunto con el Congreso, el gobierno regional y todos ustedes, porque el trabajo es de todos”, dijo. Además, resaltó que se creará una comisión especial con el objetivo de dar mayor énfasis a todas las áreas y distritos fronterizos del país.

La jornada del titular del Consejo de Ministros concluyó con su participación en la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades locales.