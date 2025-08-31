Carlos Renato de los Santos fue designado como nuevo viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, según una resolución publicada en el diario El Peruano.
La resolución está firmada por la presidenta Dina Boluarte Zegarra y el titular del MTC, César Sandoval Pozo.
De los Santos es un profesional con una amplia trayectoria, contando con 26 años de experiencia como ingeniero industrial y abogado, y reconocido como “Ciudadano Honorario” en Abilene, Texas, en 2013.
Es experto en innovación en políticas públicas, con formación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y posee un doctorado en economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Además, ha trabajado como consultor y asesor en gestión pública en el gobierno central y subnacional del Perú, y ha prestado servicios de consultoría en política pública en varios países, incluyendo México, Chile, Colombia, Panamá, Argentina y Corea del Sur. Su formación también incluye especialización en política energética por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
