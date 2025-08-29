Una familia salvó su vida por segundos tras el colapso de una pirca, un muro de concreto, tierra y rocas que destruyeron por completo su vivienda en la zona Inca Pachacútec, en el distrito de Villa María del Triunfo.
El hecho ocurrió cuando dormían; sin embargo, las ahora afectadas Norma Ccaira y su hija lograron salir justo antes de que el muro se desplomara. Aunque no hubo heridos, una mascota -su perrita- quedó atrapada, pero fue rescatada a tiempo.
De acuerdo a América Noticias, el muro tenía más de 20 años y mostraba signos evidentes de desgaste, debilitado además por las constantes lluvias y recientes obras de asfaltado en la zona.
La familia había alertado previamente a la Municipalidad sobre el riesgo que representaba la pirca, pero no se tomaron medidas preventivas, lo que llevó a la pérdida de la vivienda. Ahora, la familia pide ayuda urgente para reubicación temporal.
La Municipalidad de Villa María del Triunfo acudió al lugar y anunció que brindará asistencia social a la familia y realizará estudios técnicos para evaluar la zona. Se contempla la construcción de un nuevo muro de contención para proteger a las viviendas cercanas.
