La bancada de Renovación Popular presentó una moción del orden del día con carácter de urgencia para que el Congreso declare al “Cártel de los Soles” como una organización terrorista y amenaza extrema.

Esta solicitud se fundamenta en que el cártel está vinculado directamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y tiene nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional, constituyendo una amenaza para la estabilidad democrática y la paz en el Perú.

La moción argumenta que el “Cártel de los Soles” representa un riesgo para la seguridad nacional y regional debido a su alcance transnacional y su vinculación con redes ilícitas. Se advierte que la falta de acción frente a esta amenaza podría debilitar la posición del Perú en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

El pedido fue presentado por la vocera de dicha bancada, Norma Yarrow, quien urge al Congreso a actuar para proteger la seguridad democrática del país ante amenazas externas.

La moción destaca que otros países como Argentina, Ecuador y Paraguay ya han declarado al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Se considera que el pronunciamiento del Congreso peruano reforzaría la defensa de la paz regional y el rechazo a redes criminales vinculadas al narcotráfico y terrorismo.

Cabe precisar que la propuesta será evaluada tras la semana de representación parlamentaria y, de ser admitida, el pleno debatirá su aprobación.

El Cártel de los Soles es una organización criminal con raíces en las Fuerzas Armadas de Venezuela, dirigida presuntamente por altos mandos, incluido Nicolás Maduro, dedicada al narcotráfico, contrabando y minería ilegal, y vinculada a grupos terroristas y mafias internacionales.

