En lo que será la antesala del comienzo del juicio oral por el Caso Tren Eléctrico, el Poder Judicial (PJ) programó para el viernes 5 de setiembre la audiencia virtual de control de acusación del proceso.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios advirtió que la diligencia tiene carácter obligatorio y que es “inaplazable”.

Este caso involucra a dos exministros del desaparecido expresidente Alan García: Luis Nava Guibert –extitular de la Producción y exsecretario de la Presidencia– y Enrique Cornejo, extitular de Transportes y Comunicaciones, además de otros 10 procesados y dos personas jurídicas.

La Fiscalía, mediante el Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado 30 años de prisión para Luis Nava y 21 años para Cornejo y otros acusados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado. Este caso está vinculado a la construcción de los tramos 1 y 2 del Proyecto Tren Eléctrico, que se implementaron de 2009 a 2011.