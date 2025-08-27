La comisión ad hoc creada por la Ley 29625 aprobó el cuarto grupo de reintegro para la devolución de aportes a 73,739 fonavistas, quienes empezarán a cobrar a partir del 28 de agosto de 2025.

Este grupo incluye a exaportantes titulares de 68 años o más, así como a los fallecidos que habrían cumplido 89 años, personas registradas en el Conadis, beneficiarios de pensión de invalidez y quienes presentan enfermedades graves o terminales.

El monto total destinado para este reintegro es de 255 millones 55,274.54 soles, según lo establecido por la comisión ad hoc.

Los beneficiarios recibirán virtualmente el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad) a través de la página oficial de Fonavi y podrán gestionar el documento también por otras plataformas de atención.

El pago se realizará mediante el Banco de la Nación a partir del 28 de agosto, como parte de un proceso ordenado y transparente para la devolución progresiva de los aportes del Fonavi en el país.

