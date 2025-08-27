Desde este 28 de agosto, más de 73 mil fonavistas recibirán reintegro de aportes.
Desde este 28 de agosto, más de 73 mil fonavistas recibirán reintegro de aportes.

La comisión ad hoc creada por la Ley 29625 aprobó el cuarto grupo de reintegro para la devolución de aportes a 73,739 fonavistas, quienes empezarán a cobrar a partir del 28 de agosto de 2025.

Este grupo incluye a exaportantes titulares de 68 años o más, así como a los fallecidos que habrían cumplido 89 años, personas registradas en el Conadis, beneficiarios de pensión de invalidez y quienes presentan enfermedades graves o terminales.

El monto total destinado para este reintegro es de 255 millones 55,274.54 soles, según lo establecido por la comisión ad hoc.

Los beneficiarios recibirán virtualmente el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad) a través de la página oficial de Fonavi y podrán gestionar el documento también por otras plataformas de atención.

El pago se realizará mediante el Banco de la Nación a partir del 28 de agosto, como parte de un proceso ordenado y transparente para la devolución progresiva de los aportes del Fonavi en el país.

