La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima programó para el miércoles 3 de septiembre la lectura de sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo y otros investigados por el caso Ecoteva.

La audiencia comenzará a las 14:15 horas y responde a la acusación de lavado de activos en este proceso judicial.

El Ministerio Público solicitó una pena de 16 años y 8 meses de prisión para Toledo y su esposa, Eliane Karp, además de una reparación civil de 38 millones 220 mil soles y el decomiso de sus cuentas bancarias nacionales e internacionales.

El caso Ecoteva involucra la compra de inmuebles y depósitos en Costa Rica vinculados a una empresa registrada a nombre de la suegra del exmandatario, presuntamente con dinero proveniente de sobornos durante su gobierno.

Este será el segundo fallo condenatorio contra Alejandro Toledo, quien en octubre del 2024 recibió condena de 20 años y seis meses por corrupción en el caso Interoceánica.

Actualmente, cumple su pena en el penal Barbadillo desde su extradición de Estados Unidos en abril de 2023.