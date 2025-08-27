La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja.

De acuerdo con información de Canal N, la intervención se llevó a cabo en horas de la madrugada, en el marco del operativo Ícaro, como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción y uso indebido de influencias.

Dicha intervención responde en una denuncia fiscal que incluye, entre otras acusaciones, el presunto favorecimiento a empresas mineras y el ocultamiento de pruebas.

De forma simultánea, se allanó una oficina ubicada en el centro empresarial de San Isidro, vinculada al general en retiro Percy Tenorio, una persona cercana al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, se trataría de un nuevo caso del cual no habrían sido notificados previamente.

“No tengo ninguna información del caso. Solo he tomado conocimiento a través de la diligencia. Lo único que puedo decir es que es un abuso más de la fiscalía y eso lo vamos a determinar en el transcurso del día”, manifestó el abogado en declaraciones a la prensa al llegar a dicho inmueble ubicado en San Borja.

En ese sentido, el letrado negó que su defendido mantenga algún vínculo con la minera El Dorado, con Juan José Santiváñez o con Percy Tenorio, otro de los investigados.

“Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor (Juan José) Santiváñez. No conoce a ninguna de estas personas. No entiendo cómo lo están vinculando. Esto es un abuso, es absolutamente innecesario. En lugar de citarlo, lo que hacen es allanar”, añadió Vivanco.

