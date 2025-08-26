A pesar de que hace cinco meses el Congreso censuró a Juan José Santivañez por su deficiente gestión como titular del Ministerio del Interior, la presidenta Dina Boluarte lo ha designado ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esto ocurre pese al aumento de extorsiones y sicariato que marcaron su paso por el Mininter.

Frente a esta situación, la congresista Norma Yarrow solicitó al Congreso incluir en agenda el debate del proyecto de ley que impediría que ministros de Estado censurados puedan regresar al Gabinete.

“Pido al Congreso que se agende con urgencia el Proyecto de Ley 3022/2022-CR, de mi autoría. Los ministros censurados por el Congreso de la República por su incompetencia no deben volver al cargo. Con esta reforma constitucional, ministros cuestionados no volverán al gabinete”, señaló la legisladora en su cuenta de X.

¡No más ministros censurados! Pido al @congresoperu que se agende con urgencia el Proyecto de Ley 3022/2022-CR, de mi autoría. Los ministros censurados por el Congreso de la República por su incompetencia no deben volver al cargo. Con esta reforma constitucional, ministros… pic.twitter.com/72af76ljUE — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) August 25, 2025

Juan José Santiváñez regresó al Gabinete como nuevo ministro de Justicia

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento este sábado a Juan José Santiváñez Antúnez como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Juan Enrique Alcántara. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, donde también asumieron los nuevos titulares del Midis y del MIMP.

Santiváñez regresa al Ejecutivo luego de su paso por el Ministerio del Interior. Actualmente, es investigado por presuntas gestiones indebidas ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia, en beneficio de un excliente.

El 3 de marzo, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron su vivienda y otros inmuebles como parte de una pesquisa preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad. La medida fue autorizada judicialmente.