De acuerdo con informes del Ministerio de Defensa, un grupo armado de criminales al servicio de la minería ilegal asaltó el jueves 21 de agosto una mina de la empresa Sanone, de Pataz, región La Libertad.

Los delincuentes secuestraron a un empresario minero y, en el enfrentamiento, asesinaron a un trabajador y causaron heridas de bala a otros tres.

Informa el Mindef que fue movilizado al lugar el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por militares y policías.

Los combates de prolongaron por tres días, debido a la capacidad de fuego y núnero de integrantes del grupo criminal.

Finalmente, la operación en el sector Carhuabamba – Anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, culminó con é éxito en favor de las fuerzas del Estado.

Se pudo rescatar a un ciudadano secuestrado, evacuar a tres trabajadores heridos. Fue recuperado el cadáver de un trabajador.

La operación, denominada “AWQA”, se prolongó durante 36 horas ininterrumpidas en el interior de una bocamina. Las fuerzas del orden enfrentaron ataques con armamento de largo alcance, explosivos y sollamados.

RENDICIÓN

El Mindef precisó que dos integrantes del grupo criminal se rindieron y están detenidos. Otros cinco delincuentes resultaron heridos.

El comando Cupaz incautó un fusil R-15, una pistola Glock, municiones de diverso calibre y material explosivo.

Durante el operativo, un efectivo policial sufrió una lesión en el pie derecho a causa de un proyectil.

Fue evacuado y trasladado oportunamente para recibir atención médica.

Su condición es estable y no presenta riesgo para su recuperación.

El Ministerio de Defensa refirió que con esta operación, llamada ‘AWQA’, el Comando Unificado Pataz reafirmó su labor en la defensa del orden interno y la protección

de la población de Pataz frente a las amenazas de la minería ilegal y las organizaciones criminales.