La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso tiene entre tantas tareas, investigar y fiscalizar actos de funcionarios de diferentes poderes del Estado. Sin embargo, a pesar del papel clave que tiene este grupo, está integrado por congresistas con graves cuestionamientos, entre ellos, cinco “niños”.

De acuerdo con información revisada por Correo, de los 20 padres de la patria acreditados hasta el momento para integrar la Comisión de Fiscalización, al menos 12 de ellos tienen cuestionamientos.

El congresista Carlos Zeballos, investigado por "Los Niños", es vicepresidente de Fiscalización. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

DETALLES

La Fiscalía de la Nación investiga a un grupo de congresistas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros, caso conocido como “Los Niños”.

La tesis fiscal sostiene que el expresidente Pedro Castillo lideraba una red criminal que tenía un brazo congresal conformado por legisladores que votaban en contra de interpelaciones, censuras y vacancia, a cambio, sus allegados eran nombrados funcionarios en ministerios.

La Fiscalía tiene la tesis de que el expresidente Pedro Castillo lideró una red con un brazo congresal. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Precisamente, los “niños” Elvis Vergara (Acción Popular) y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) son presidente y vicepresidente, respectivamente, de dicha comisión.

En el grupo también figuran como titulares Jorge Flores (APP), Ilich López y Juan Carlos Mori de Acción Popular, tres investigados en el caso “Los Niños”.

Ilich López, investigado por "Los Niños", es titular en la Comisión de Fiscalización. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

MÁS NOMBRES

Fiscalización también está integrada por congresista investigados por la Fiscalía de la Nación.

Héctor Ventura (Fuerza Popular) afronta una pesquisa por aprovechamiento indebido del cargo, porque habría tenido favorecimientos hacia Gabriela Soria, asesora de su despacho.

Elizabeth Medina (Somos Perú) afronta una pesquisa por cohecho pasivo debido al presunto cobro de sobornos a alcaldes para tramitar, agilizar y direccionar presupuestos para obras públicas.

María Taipe (Perú Libre) es investigada por el delito de omisión por el presunto uso indebido de pasajes y viáticos para viajes internacionales.

También están David Jiménez (Fuerza Popular), quien fue denunciado constitucionalmente por el delito de peculado doloso debido a que habría usado recursos públicos para fines privados.

🚨#Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Héctor José Ventura Ángel, en su actuación como congresista de la República. pic.twitter.com/ud2ZFjvGe9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 23, 2025

Existen otros casos como el de Ana Zegarra (Somos Perú) que tiene tres sentencias por falsedad ideológica y otros delitos; mientras que Pasión Dávila (Bancada Socialista) fue suspendido 120 días por agredir a otro legislador y acusado de “mochasueldos”.

A los nombres se les suma Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), a quien la Fiscalía le abrió una pesquisa porque durante su periodo como titular del Mincetur, habría utilizado su influencia para designar funcionarios sin el perfil adecuado.

Cabe precisar que en el mencionado grupo de trabajo también está el congresista Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), quien es conocido por ser un defensor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y que hoy preside la Comisión de Energía y Minas.

Finalmente, destaca el nombre de Segundo Montalvo (Perú Libre), un legislador que se hizo conocido por presentar un proyecto denominado “ley mordaza” y la formalización de colectivos.

Este último, hoy ejerce como presidente de la Comisión de Educación.