Se escuda en que se trata de un acuerdo entre bancadas.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular) justificó la eventual elección de Víctor Cutipa (Juntos por el Perú - JPP) como presidente de la Comisión de Energía y Minas.

En RPP, López sostuvo que, “por los acuerdos de bancadas” a JPP le corresponde presidir este grupo cuya función primordial en esta legislatura será sancionar una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

Si bien JPP tiene varios parlamentarios, fue vocero de la bancada, Roberto Sánchez, quien anunció que Cutipa ocupará la presidencia de la citada comisión pese a que ha presentado ocho proyectos de ley vinculados al sector minero, entre ellos dos que derivaron en ampliaciones del cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

