Se reveló una presunta red de pagos irregulares vinculada al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a su allegado, el excoronel PNP en retiro y abogado Percy Tenorio Gamonal, en Panorama.

En el reportaje del dominical, ambos habrían gestionado el traslado de unidades policiales a favor del empresario Franco Parodi Gianella, en el contexto de una disputa por la mina “El Dorado”, ubicada en la provincia de Lucanas, región Ayacucho.

De acuerdo con la denuncia, Percy Tenorio —recordado por haber sido jefe policial durante las marchas contra el gobierno de Manuel Merino en 2020— fue contratado como abogado por Parodi. A través de él, se habría facilitado el envío de camionetas y efectivos policiales a la zona minera, bajo el argumento de realizar operativos contra supuestos invasores.

Según diversas fuentes, en estas acciones se habrían desembolsado aproximadamente 160 mil dólares para asegurar el respaldo de generales y unidades especializadas.

El informe de Panorama también señaló que la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, con sede en Lima, elaboró un informe tras una visita a la mina “El Dorado”, lo que respaldaría la versión de que el operativo fue planificado desde la capital.

Fuentes consultadas por el dominical, señalan que estas acciones se llevaron a cabo durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior, quien habría estado al tanto de estos movimientos.