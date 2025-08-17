David Gómez Boluarte, hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, fue ascendido a segundo secretario del servicio diplomático mientras trabaja en la Representación Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, según Latina, lo llamativo del hecho es que el comité evaluador que declaró “apto” al hijo de la mandataria tuvo como miembro a Luis Alberto Campana Boluarte, primo de Dina Boluarte.

Este comité fue designado por el canciller Elmer Schialer mediante una resolución publicada el 8 de agosto. En su puesto, el hijo de Boluarte gana 6 mil soles al mes más otras bonificaciones.

TE PUEDE INTERESAR