La presidenta Dina Boluarte enfrenta el momento más crítico de su gestión: el 96 % de los peruanos desaprueba su gobierno, según la encuesta nacional de Datum Internacional publicada por El Comercio. Su aprobación se mantiene en apenas 3 %, mientras que el 1 % restante no precisó opinión.

El estudio, realizado entre el 8 y el 12 de agosto, confirma una tendencia negativa sostenida desde el inicio de su mandato.

Aprobación mínima en regiones y niveles sociales

En el centro del país, la mandataria alcanza solo 1 % de respaldo, mientras que en el sur llega a 2 %. Por niveles socioeconómicos, el sector A/B muestra el apoyo más bajo con apenas 2 %, lo que evidencia un rechazo generalizado sin distinción regional ni social.

Rechazo al discurso presidencial

El 82 % de la ciudadanía evaluó de manera negativa el mensaje a la Nación que Boluarte ofreció ante el Congreso: un 37 % lo consideró “intrascendente”, un 23 % lo calificó de “incompleto” y un 22 % lo vio “demasiado largo”. La encuesta muestra que lejos de mejorar su imagen, el discurso reforzó la desaprobación.

Otros actores políticos en evaluación

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, elevó su nivel de desaprobación de 78 % en junio a 80 % en agosto, mientras que el 58 % de los encuestados pide renovar a todo el gabinete ministerial.

El Congreso también arrastra un fuerte rechazo: un 66 % desaprueba la elección de José Jerí como presidente del Legislativo.

En contraste, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incrementó su aprobación del 42 % al 48 % en los últimos seis meses, reduciendo su nivel de desaprobación en 10 puntos.

En conjunto, los resultados de Datum reflejan un descontento generalizado hacia las principales instituciones políticas del país, con un récord histórico de rechazo para el Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte.