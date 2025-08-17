La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) ha iniciado una investigación preliminar contra el fiscal Rafael Vela Barba.

Según el programa Contracorriente, las pesquisas, que tendrán un plazo de treinta días hábiles, son por la presunta designación irregular de la fiscal Margot Cusihuamán en la Fiscalía de Lavado de Activos, despacho que lidera Vela Barba.

Los cuestionamientos se iniciaron a mediados de mayo último luego que se revelara que Jaime Villanueva y Miguel Girao, ambos exasesores de la otrora fiscal de la Nación Patricia Benavides, habrían recibido dinero para impulsar la designación de Cusihuamán en dicha plaza. La incorporación se terminó dando por decisión de Vela.

Sin embargo en una entrevista brindada meses atrás al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Vela ha negado las irregularidades.

“Recibí la llamada de Jaime Villanueva, me pidió que en la propuesta (para la plaza) considere a la abogada Cusihuamán. Yo la acepté porque Jaime Villanueva era mi amigo y, además, su pedido era como si me lo pidiera Patricia Benavides por la cercanía que ellos tenían”, afirmó.