Para el abogado penalista Andy Carrión, que el Poder Judicial se haya decantado por ordenar la prisión preventiva del expresidente Martín Vizcarra evidenciaría que será condenado por el Caso Lomas de Ilo.
“Todo apunta, al menos por el acervo probatorio que ha aportado el fiscal (Germán) Juárez Atoche, a que existe alta probabilidad de que esta sentencia sea condenatoria”, explicó en RPP.
“Cuando el juez Chávez Tamariz leyó el primer presupuesto de su vinculación con el delito, ya casi afirmaba de que se había cometido el delito, con lo cual yo creo que (...) la decisión que sería condenatoria”, añadió.
