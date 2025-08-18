El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió que 2 millones 655,654 electores deben actualizar los datos de su DNI antes del cierre del padrón electoral rumbo a las elecciones generales del 2026.

El quinto simulacro realizado por la institución con corte de datos al 31 de julio, revela que de esta cantidad, 2 millones 161 008 votantes dentro y fuera del país tienen el DNI vencido, donde el rango es de 18 a 29 años de edad (631 909), seguido de los de 30 a 39 años (436 495).

Según el informe, Lima es la región que registra más DNI caducos con 610 511, del cual el 90.5% está concentrado en Lima Metropolitana.

A Lima, le sigue Piura con 113 967, luego La Libertad con 110 497, Cajamarca con 81 085, Loreto con 78 608 y Lambayeque con 76 870.

Así también, los ciudadanos que aún cuentan con el DNI de menor de edad, son 109 936 mayores de 18 años aún portan el documento con la fotografía de niño o adolescente.

En esta ocasión, Lima nuevamente lidera en la estadística con 30 993, le sigue Loreto con 7 760, La Libertad con 5659 y Piura con 4 545.

Asimismo, refiere que 494 646 peruanos salieron del país hace más de 6 meses y no han actualizado su DNI.

Ante ello, la Reniec recordó que la actualización es necesaria, de lo contrario el padrón no reflejará la información real.