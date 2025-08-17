La Corte Suprema evaluará el próximo 21 de agosto el nuevo pedido presentado por Pedro Castillo, quien solicita el cese de la prisión preventiva que se le impuso tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En una audiencia virtual programada para las 3:00 p. m. para el próximo jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud del expresidente para que se le permita afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de Estado.

La defensa legal del exjefe del Estado sostiene que, luego de una exhaustiva investigación, no existen suficientes elementos de convicción para justificar la prisión preventiva impuesta en este proceso penal. Además, argumenta que no se cumplen los requisitos legales para mantener vigente dicha medida restrictiva.

Checkley Soria escuchará los argumentos de Castillo, quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, así como los de su defensa legal y del representante del Ministerio Público asignado al caso, para emitir una decisión al respecto.

Actualmente, el proceso penal se encuentra en la etapa de juicio oral, durante la cual el Ministerio Público solicitó que se imponga a Castillo una pena de 34 años por este caso.

Además, el expresidente enfrenta un mandato de prisión preventiva en el marco de la investigación preparatoria por los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.