A fin de promover el desarrollo de las fronteras, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó la Mesa de Trabajo para impulsar el desarrollo del distrito de Santa Rosa de Loreto, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 190-2025-PCM, se creó el grupo multisectorial de naturaleza temporal que busca formular una estrategia de intervención territorial en Santa Rosa, para el fortalecimiento institucional y mejora de bienes y servicios de la población.

El grupo está conformado por la Secretaría de Descentralización de la PCM, e integrado por representantes de los ministerios del Ambiente; Defensa; Desarrollo e Inclusión Social; Economía y Finanzas; Educación; Energía y Minas; Interior; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Producción; Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Además, formarán parte un representante de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, un representante del Gobierno Regional de Loreto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla y 4 representantes de la sociedad civil organizada del distrito de Santa Rosa de Loreto, acreditados por dicha municipalidad.

Entre las labores del grupo es, elaborar una agenda de desarrollo territorial sobre las necesidades del distrito y propuesta de acciones e inversiones.

La PCM subrayó que dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación de la norma, las entidades participantes deberán designar a sus representantes titulares y alternos.

Asimismo, la instalación del grupo deberá ser en un plazo máximo de 10 días hábiles y durará hasta que asuma funciones el alcalde de Santa Rosa, fecha en que se dará a conocer un informe final de la PCM.